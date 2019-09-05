Российское посольство в Риме проверяет информацию о том, что социальные службы Италии изъяли ребёнка у гражданки России.
По данным дипмиссии, сообщения о том, что у 41-летней Анны Варгановой соцработники города Бари забрали пятилетнего сына, рождённого вне брака, появились во многих СМИ. Сейчас российские консулы контактируют с соответствующими итальянскими компетентными ведомствами.
Дипломаты связались с представителями ассоциаций российских соотечественников для оказания возможного содействия, — передаёт ТАСС сообщение посольства.
Ранее News.ru писал о том, что социальные службы итальянского города Бари конфисковали пятилетнего сына у россиянки, которая решила вернуться вместе с ним в РФ. Георгия «выкрали» 6 августа и прячут по «секретному адресу». Мальчик был рождён в Италии, он, как и его мама, имеет только одно гражданство — России. Папа отказался от него, в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк.