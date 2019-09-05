https://static.news.ru/photo/788172da-cfe4-11e9-be8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российское посольство в Риме проверяет информацию о том, что социальные службы Италии изъяли ребёнка у гражданки России.

По данным дипмиссии, сообщения о том, что у 41-летней Анны Варгановой соцработники города Бари забрали пятилетнего сына, рождённого вне брака, появились во многих СМИ. Сейчас российские консулы контактируют с соответствующими итальянскими компетентными ведомствами.

Дипломаты связались с представителями ассоциаций российских соотечественников для оказания возможного содействия, — передаёт ТАСС сообщение посольства.

Ранее News.ru писал о том, что социальные службы итальянского города Бари конфисковали пятилетнего сына у россиянки, которая решила вернуться вместе с ним в РФ. Георгия «выкрали» 6 августа и прячут по «секретному адресу». Мальчик был рождён в Италии, он, как и его мама, имеет только одно гражданство — России. Папа отказался от него, в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк.