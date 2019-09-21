https://static.news.ru/photo/b6eb4b10-dd39-11e9-a4de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Embassy in Estonia/facebook.com

Сотрудники российского посольства в Эстонии приняли участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию освобождения Таллина.

По данным ТАСС , они возложили цветы к памятнику Воину-освободителю на военном мемориальном кладбище города. Кроме них на церемонии присутствовали представители организаций ветеранов и делегация ветеранов из Великого Новгорода.

Посол РФ в Эстонии Александр Петров напомнил, что освобождению Таллина «предшествовали тяжелейшие бои».

Мы помним, скорбим и гордимся, — сказал он в ходе своего выступления на мероприятии.

Ранее News.ru писал о том, что к 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков Минобороны России обнародовало рассекреченные документы.