Дипломаты из Восточной Европы подрались в ресторане Берлина

В берлинском ресторане завязалась драка между дипломатами из Восточной Европы, в ходе которой пострадало четыре человека, среди которых двое мужчин и одна женщина средних лет, также известно об ещё одном пострадавшем. Об инциденте в понедельник сообщила немецкая газета Bild.

По информации издания, конфликт разгорелся в одном из итальянских ресторанов и продолжился на улице.

По словам управляющего заведением, группа лиц, среди которых наблюдались дипломаты из Восточной Европы, проводила приятный вечер в компании друг друга внутри ресторана.

Они выпивали вместе. Там были дипломаты из Восточной Европы, на вид хорошие люди, — заявил он.

Стало известно, что после потасовки двое мужчин в возрасте 43 и 55 лет и 39-летняя женщина обратились за медицинской помощью. Четвёртый пострадавший получил резаную рану. Имена пострадавших названы не были.

Ранее в парламенте Турции произошла драка между депутатами от правящей и оппозиционной партий. Поводом для стычки послужил вопрос одного из парламентариев к присутствующему на заседании министру внутренних дел.