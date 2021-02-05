Дипломаты ЕС контактировали с адвокатами Навального

https://static.news.ru/photo/30126e5a-e8ac-11ea-a55b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В ходе визита в Москву верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля европейские дипломаты контактировали с адвокатами осуждённого оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС.

Во время визита Борреля дипломаты ЕС поддерживали контакты с адвокатами Навального, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения.

Ранее пресс-служба Борреля сообщала о планах политика посетить Навального в следственном изоляторе. Соответствующие переговоры велись западными дипломатами с «командой Навального».

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил изменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтется период его домашнего ареста.

Как сообщал NEWS.ru, представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед отъездом из России почтил память политика Бориса Немцова, посетив место его убийства на Большом Москворецком мосту.