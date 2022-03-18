Дипломатам России запретили входить в резиденции Европарламента

Европарламент запретил российским дипломатам и госслужащим входить в свои резиденции в Брюсселе и Страсбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя организации Роберту Метсол. По её словам, в Доме Демократии не место тем, кто разрушает демократический миропорядок. Ограничения также касаются и дипломатов Белоруссии.

С сегодняшнего дня дипломатическому и государственному персоналу России и Белоруссии запрещено входить в здания Европарламента. В Доме Демократии не место тем, кто разрушает демократический миропорядок, — говорится в сообщении.

Метсол ранее призывала Евросоюз ввести «самые строгие» санкции в отношении России. Она заявляла, что от рестрикций никто не должен укрыться.

МИД Болгарии 18 марта объявил десять российских дипломатов персонами нон грата. Как отметила посол РФ Элеонора Митрофанова, это крайне недружественный акт со стороны Болгарии, Москва оставит за собой право на ответные действия.

Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, западные страны продолжат вводить санкции против России, однако наша страна уже привыкла к ограничениям. По словам главы российского дипведомства, в данный момент Запад угрожает России пятой санкционной волной. Он указал, что число индивидуальных мер, направленных в адрес российской стороны, уже превысило пять тысяч.