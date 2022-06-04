Дипломат заявил о вреде антироссийских санкций для канадцев Советник-посланник Проскуряков: антироссийские санкции вредят канадцам

Фото: Zou Zheng/XinHua/Global Look Press

Антироссийские санкции наносят вред жизни простых канадцев, которые наблюдают за последствиями политики своих властей, заявил советник-посланник посольства РФ в Оттаве Владимир Проскуряков. В статье, опубликованной на странице ведомства в Twitter, он подчеркнул, что главный нарратив руководителей западных стран заключается в обвинении Москвы во всех действующих мировых кризисах, в числе которых рост цен на топливо и инфляция.

Если канадское правительство не готово признать последствия своих собственных действий, то это становится задачей для граждан Канады... Канадские граждане уже становятся свидетелями последствий политики их собственного правительства, — заявил Проскуряков.

Он также упомянул, что Канада ввела против РФ сорок санкций. Подчеркивается, что около половины из них утвердили после начала спецоперации на Украине. Проскуряков считает, что вершиной антироссийской политики Оттавы стало закрытие воздушного пространства для самолетов и судов, связанных с Россией.

Дипломат также отметил, что некоторые канадские политики считают нефть из РФ «грязной». По мнению Проскурякова, Россия всегда была надежным поставщиком, не ставившим под угрозу закрепившийся за ней статус даже при политических разногласиях.

Для России как для надежного поставщика, который никогда не ставил под угрозу этот статус даже во время политических разногласий, очевидно, что нет «хороших» или «плохих» углеводородов, когда речь идет об удовлетворении повседневного спроса населения на энергию, — подытожил Проскуряков.

Ранее президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Салл призвал Евросоюз снять рестрикции с поставок зерна и удобрений из РФ. Он отметил, что введенные санкции наносят удар по продовольственной безопасности континента.