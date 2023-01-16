Дипломат призвал к адекватному ответу на визовые ограничения в ЕС Экс-генконсул Корчмарь: Евросоюз провоцирует РФ на резкие шаги в ответ на визовые ограничения

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Невыполнимые требования для получения россиянами шенгенских виз нарушают все права и свободы передвижения, гарантированные международными договорами, заявил НСН экс-генконсул РФ в Гюмри Василий Корчмарь. О том, что страны ЕС практически перестали выдавать россиянам многократные визы, ранее заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. Как полагает Корчмарь, таким образом Запад провоцирует Россию на более резкие шаги. По его мнению, самой нормальной реакцией станут адекватные меры со стороны Москвы.

Разве мы не были свидетелями того, как Запад пренебрегает нормами международного права, принимает меры против людей и, в частности, россиян? Решение западных стран грубо нарушают все права и свободы передвижения, гарантированным международными декларациями, в том числе ОБСЕ, — подчеркнул Корчмарь.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что некоторые страны ЕС выдвигают заведомо невыполнимые требования для получения виз. Так, отдельные государства требуют от россиян оплатить визовые сборы через один из западных банков или предъявить иностранный медицинский полис. Иванов обратил внимание, что выполнение этих условий для разрешения на въезд крайне проблематично в условиях беспрецедентных санкций, введенных против России. При этом оформление многократных виз гражданам РФ сведено практически до нуля, отметил замглавы МИД.

Вместе с тем Россия ведет переговоры о безвизовом режиме с рядом стран, в том числе с Мексикой, Малайзией, Саудовской Аравией, Бахрейном и Оманом, рассказал Иванов.