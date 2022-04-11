Дипломат предупредил о последствиях для ЕС после отказа от газа из России

В ЕС идут дискуссии о возможном эмбарго на поставки российских нефти и газа, однако подобный запрет может нести непредвиденные последствия для Европы. Об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн по прибытии на встречу руководителей внешнеполитических ведомств государств — членов ЕС в Люксембурге, пишет ТАСС.

По шестому пакету [санкций против России] ведутся дебаты. Мы должны сконцентрироваться также на двух вещах — дискуссии о газе и нефти, — заявил Ассельборн.

Он также же напомнил, что при отказе от газа из России будет нанесён существенный удар по промышленности Германии, которая является мощнейшей экономикой Евросоюза.

Это будет иметь последствия не только для Германии, но мы должны понимать, что это перекинется на всю Европу, — подчеркнул Ассельборн.

Перспективы Германии в энергетической сфере ранее оценил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он раскритиковал дорогостоящую программу «энергетического поворота» (Energiewende), согласно которой ФРГ переходит с ископаемых углеводородов на возобновляемые источники. Медведев назвал немцев «добрыми дурачками», отметив, что Германией и другими странами открыто манипулируют США.