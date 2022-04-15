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Европа

Dimokratia: Греция готовила отправку оружия Киеву до начала спецоперации

17:12, 15 апреля 2022
Dimokratia: Греция готовила отправку оружия Киеву до начала спецоперации Военно-транспортный самолёт С-130 Hercules Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press
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Власти Греции готовили отправку вооружения на Украину ещё до того, как Россия начала проводить специальную военную операцию на территории Украины, говорится в расследовании газеты Dimokratia. По данным издания, официально решение об отправке оборонной техники было принято 27 февраля в ходе встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с главой Минобороны Никосом Панайотопулосом и начальником Генштаба Константиносом Флоросом. Однако, как указывает газета, военная техника уже была собрана, перевезена и погружена на два С-130 Hercules, которые взлетели через несколько часов после этой встречи.

В отличие от других стран, более или менее подробно объявивших о виде и объёме военной помощи, которую они предоставили Украине, правительство Греции этого не сделало, — говорится в статье.

Кроме того, авторы материала отметили, что фактически Греция передала оружие не украинцам, а американцам. Речь идёт о том, что оборонные материалы, отправленные Грецией, сначала были переданы Европейскому командованию Вооружённых сил США (EUCOM), которое располагается в немецком Штутгарте. Отмечается, что EUCOM взяло на себя общую координацию и организацию сбора и отправки военной помощи, направленной Украине различными странами, входящими или не входящими в НАТО.

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос 14 апреля заявил, что страна не планирует отправлять больше военной техники на Украину. По его словам, защита территории Греции не должна быть ослаблена из-за отправки за рубеж большего количества оружия.

Согласно опросу, проведённому MEGA TV, 66% греков выступают против отправки военной техники на Украину, а только 29% поддерживают действия правительства в отношении Украины.

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