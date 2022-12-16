«Дико жаль рыб»: архитектор отреагировал на лопнувший аквариум в Берлине Архитектор лопнувшего аквариума в Берлине сообщил, что не знает причин его разрушения

Фото: Iva Yudinski/dpa/Global Look Press

Архитектор лопнувшего в Берлине аквариума Сергей Чобан сообщил, что не знает причин его разрушения, передает «Газета.ру». Он также отметил, что ему «дико жаль рыб», которые пострадали после инцидента.

Как можно предположить причину? Отель 20 лет находится в эксплуатации. Откуда я знаю, что могло быть? Конечно, дико жаль рыб, это понятно. Тут говорить не о чем, это очевидно, — сказал он.

16 декабря в Берлине лопнул 16-метровый аквариум в отеле Dom Aquaree на улице Карл-Либкнехт-Штрассе. По данным немецкой прессы, из аквариума вылилось около 1 млн литров воды, в которой плавали 1,5 тысячи рыб. Два человека пострадали.

ЧП произошло около 06:00 по местному времени. Улицу, где находится отель с аквариумом, перекрыли, на дороге много воды. Причина случившегося пока не установлена, по предварительной информации, аквариум лопнул из-за «усталости материалов». Отмечается, что аквариум не подлежит ремонту.

Днем 11 декабря в Шереметьево в терминале B сработала пожарная сигнализация. В результате терминал затопило водой, а потолок в здании частично обрушился. Telegram-канал Baza сообщал, что система тушения пожара сработала из-за дымящейся микроволновки.