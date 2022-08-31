Высокопоставленных немецких чиновников заподозрили в работе на Россию Die Zeit: двух сотрудников Минэкономики ФРГ заподозрили в работе на Россию

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Двое высокопоставленных сотрудников Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ могли работать на Россию, сообщает газета Die Zeit. Теперь они находятся под прицелом Федерального ведомства по охране конституции Германии (BfV).

По информации издания, доверенные лица главы министерства Роберта Хабека во время изучения внутренних документов по «Северному потоку — 2» натолкнулись на некоторые несоответствия. Многие документы выражали позицию не правительства ФРГ, а российской стороны. В частности, это касалось решения о невозможности запуска «Северного потока — 2», против которого выступает Хабек.

Они столкнулись с несоответствиями во внутренних документах по «Северному потоку — 2» и уровня заполнения газохранилищ, а также в отчете о безопасности поставок Германии. Говорят, что многие документы источали понимание российской точки зрения, и поразительно, что аргументы часто не соответствовали официальной линии правительства, — говорится в сообщении.

После этого люди Хабека связались с секретной службой с просьбой проверить эти подозрения. Сотрудники разведки проверили резюме подозреваемых чиновников и обнаружили биографические особенности. Один из них приезжал в Россию для учебы.

Они следили за передвижениями и проверяли, были ли полеты исключительно деловыми или были какие-то подозрительные объезды. <...> Речь идет об «эмоциональной близости к России», которая явно есть у преследуемых чиновников. Но делает ли это вас шпионом Кремля? — пишет газета.

Однако, по словам автора статьи, конкретных доказательств до сих пор не предоставлено. В любом случае это дело имеет столь же скандальный, сколь и деликатный окрас. Если подозрения не подтвердятся, Хабека могут обвинить в том, что он попросту хотел заставить замолчать своих критиков внутри возглавляемого им министерства.

В случае подтверждения это было бы фиаско для федерального правительства и триумфом для Кремля, — заключает издание.

Ранее Хабек заявил, что если Германия в настоящее время согласится запустить газопровод «Северный поток — 2», это станет политическим провалом для страны. Он пояснил, что в этом случае страна ликвидирует собственную позицию по отношению к российскому президенту Владимиру Путину.