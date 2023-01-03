Die Welt: на фоне роста цен немцы перестали смотреть в будущее с оптимизмом

Фото: IMAGO/Jochen Eckel/Global Look Press

Жители Германии опасаются за свое благосостояние, пишет газета Die Welt со ссылкой на данные исследования потребительского доверия. На фоне роста цен за электроэнергию и товары в магазинах немцы стали чаще экономить.

Инфляция и связанный с ней рост стоимости жизни оказывают огромное давление на людей, — говорится в исследовании.

Почти каждый четвертый из тысячи респондентов назвал свое текущее финансовое наиболее негативным, чем когда-либо прежде. Более половины (56%) граждан Германии смотрят в будущее с пессимизмом, хотя в допандемийные времена эта цифра держалась на уровне 20%.

Ранее издание Financial Times сообщило, что жители Финляндии стали реже ходить в сауны на фоне энергетического кризиса. Заместитель мэра Хельсинки Анни Синнемяки подчеркнула, что финны по традиции парятся при свечах в сауне перед Рождеством, однако из-за подорожания электроэнергии многим жителям страны пришлось от этого отказаться.