Die Welt: ФРГ требует от Сербии определиться с союзниками

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Немецкое правительство настаивает на том, чтобы Сербия определилась, с кем сотрудничает: с Евросоюзом или Россией, пишет Die Welt. Издание, ссылаясь на официальное лицо в Берлине, отмечает, что необходимость выбора становится все более острой на фоне текущей геополитической конъюнктуры.

Необходимость принятия решения становится все более острой в связи с геополитическими событиями, — сообщил спикер издания.

В тексте статьи также говорится о том, что решение Сербии заключить договор о расширении сотрудничества с РФ удивило и в то же время разочаровало Берлин. Немецкое правительство ожидает от стран — кандидатов в члены Евросоюза принятия антироссийских санкционных ограничений.

Автор статьи предположил, что президент Сербии Александр Вучич хорошо осознает выгоду нейтрального положения по отношению к ЕС и России, однако в Берлине такую позицию не приветствуют.

Если Вучич решит вести свою страну к присоединению к ЕС, у него будет поддержка федерального правительства. Если он решит пойти другим путем, последствия будут обратными, — сказано в тексте статьи.

Ранее Вучич заявил, что Белград не поддержит санкции против России, пока не возникнет экзистенциальной угрозы для страны. Он пообещал рассказал соотечественникам, когда такая угроза появится. Сербия уже 240 дней проводит самостоятельную политику, подчеркнул президент. При этом он отметил, что мог бы найти «пять миллионов причин» для введения антироссийских санкций.