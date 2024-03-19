«Дезинформация»: Франция отреагировала на слова о своих военных на Украине Минобороны Франции опровергло слова главы СВР России о своих военных на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

В Министерстве вооруженных сил Франции опровергли слова директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина о наличии французских военных на территории Украины и планах Парижа отправить на помощь ВСУ контингент численностью около двух тысяч бойцов. Ведомство оценило это заявление главы СВР как «часть систематического использования массовой дезинформации».

Мы призываем к максимальной бдительности, — написало министерство в Twitter (X).

До этого Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовится отправить на Украину военный контингент, его численность на начальном этапе может составить порядка двух тысяч военнослужащих. По его словам, в Париже опасаются, что такое значительное воинское подразделение не получится незаметно перебросить и расквартировать на украинской территории. Он также указал, что армия Франции со времен Алжирской войны не несла таких потерь за рубежом, как за время конфликта на Украине. По его данным, это «неофициально признают» во французском Министерстве вооруженных сил.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что войска страны могут в какой-то момент начать проведение наземных операций на Украине. Он допустил, что ему, возможно, придется принять такое решение для того, чтобы противостоять российским войскам. Сила Франции в том, что она «может это сделать», подчеркнул политик.