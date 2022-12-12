Девятый пакет санкций против России не затронет ядерную энергетику Глава МИД Венгрии Сийярто: новый пакет санкций ЕС не затронет российский энергосектор

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что девятый пакет санкций против РФ не затронет ядерную энергетику, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что рестрикции не коснутся российского энергосектора.

В соответствии с текущим положением дел санкционные меры, затрагивающие российский энергосектор, в девятый пакет санкций тоже не попали. А также нам удалось добиться, по текущему состоянию дел, что атомная энергия не будет частью санкционного пакета, — сказал Сийярто.

Он также отметил, что Будапешт выступал против включения некоторых российских лиц в перечень рестрикций, поскольку это могло бы заблокировать каналы связи с Москвой.

Евросоюз намеревался утвердить новый пакет санкций на заседании глав МИД стран союза 12 декабря. Однако глава евродипломатии Жозеп Боррель перед началом встречи допустил, что новые санкции против РФ не будут согласованы из-за имеющихся разногласий. Он назвал обсуждение рестрикций долгим и сложным процессом.

В начале декабря Financial Times сообщала, что новый пакет санкций Евросоюза будет включать запрет на трансляцию четырех телеканалов, а также на транзакции еще с тремя российскими банками. Кроме того, рестрикции могут коснуться инвестиций в горнодобывающий сектор РФ.