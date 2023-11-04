Девять участников пропалестинской демонстрации задержали в Германии

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

В немецком городе Франкфурте-на-Майне задержаны девять участников демонстрации в поддержку Палестины, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию. В отношении некоторых протестующих начато расследование по подозрению в разжигании ненависти.

Всего были временно задержаны девять человек, — цитирует агентство сообщение полиции.

Акция проходила во Франкфурте накануне во второй половине дня. В ней приняли участие около 850 человек. Некоторые демонстранты принесли с собой плакаты нацистского и антиизраильского содержания, которые были конфискованы полицейскими.

Ранее сообщалось, что в Риме участник митинга в поддержку Палестины взобрался на ограду штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН и сорвал флаг Израиля. Находившиеся поблизости полицейские задержали манифестанта. Акцию организовала палестинская община в Италии, к ней присоединились другие арабские диаспоры. В общей сложности в акции участвовали 2000 человек.

В октябре два москвича сожгли флаг Израиля «в поддержку Палестины и Азербайджана». Нарушители порядка оказались родными братьями. Они записали происходящее на камеру, после чего выложили в Сеть. Сотрудники оперативных служб задержали их в этот же день и начали проверку.