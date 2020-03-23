https://static.news.ru/photo/e7ab70b6-6cd3-11ea-badc-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil_ru/instargam.com

Восьмой и девятый самолёты Ил-76 Минобороны РФ приземлились на авиабазе Практика-ди-Маре в окрестностях Рима. Они доставили в Италию восемь врачебных бригад, а также около ста военных вирусологов и эпидемиологов.

Российские специалисты также привезли с собой оборудование для проведения диагностики и дезинфекционных мероприятий, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

Италия в настоящее время лидирует в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству жертв инфекции. Об оказании Риму помощи в борьбе с заболеванием глава правительства Италии Джузеппе Конте и президент России Владимир Путин договорились 21 марта.

Согласно последним данным, коронавирусом в мире заражены 343,7 тысячи человек, жертвами заболевания стали 14,7 тысячи, выздоровели свыше 97 тысяч. В России число случаев заражения достигло 438, выздоровели 18 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Италия в минувшие выходные побила суточный рекорд по смертям от коронавируса. Там 20–21 марта скончались 793 человека, а общее число жертв заболевания составило 4825.