Девять человек задержаны после унесшего десятки жизней пожара в Стамбуле Star: девять человек задержали в связи с крупным пожаром в Стамбуле

Фото: Safar Rajabov/XinHua/Global Look Press

Число задержанных после унесшего жизни 29 человек пожара в Стамбуле возросло до девяти, сообщила газета Star. Под стражу в том числе взяты ответственный менеджер и владельцы ночного клуба, в котором проводился ремонт.

В общей сложности девять подозреваемых, включая владельцев и ответственного менеджера, были задержаны в связи с пожаром в ночном клубе в Бешикташе, где погибли 29 человек, — говорится в публикации.

Пожар произошел в ночном клубе на первом этаже 16-этажного дома в центре Стамбула. В помещениях заведения шел ремонт. СМИ сообщали о 29 погибших, как минимум 15 из них были рабочими. Генконсульство России в городе сообщило, что не получало данных о пострадавших россиянах.

Ранее крупный пожар произошел на промышленной площадке Уралмашзавода в Екатеринбурге, огонь охватил 4,5 тысячи квадратных метров. Известно, что кровля обрушилась на 300 квадратных метрах. На месте работали 64 специалиста и 22 единицы техники.

До этого возгорание произошло в коммунальной квартире Санкт-Петербурга, жертвами инцидента стали двое детей — девочка пяти лет и семилетний мальчик. Также пострадала мать несовершеннолетних, женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.