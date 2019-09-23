Взрыв прогремел в супермаркете в одной из деревень в австрийской федеральной земле Тироль.
В результате были ранены девять человек. Жизни пострадавших находятся вне опасности.
Neun Verletzte bei Explosion im Tiroler St. Jodok:— DER STANDARD (@derStandardat)
https://t.co/kaDdZx9ifK September 23, 2019
По предварительным данным, взрыв и последующий пожар произошли после того, как рабочий повредил газовую трубу, сообщает Tiroler Tageszeitung. На месте случившегося работают аварийные службы.
Österreich: Neun Verletzte bei Explosion in Supermarkt in Tirol— Presse- & Mediennews (@Medien_News)
https://t.co/Md23xkDZeo pic.twitter.com/f20xmuT8It September 23, 2019
Ранее во Франции во время заполнения взорвался бак с хлором, пострадали восемь человек, писал News.ru.