Фото: Libor Sojka/CTK/Global Look Press

Взрыв прогремел в супермаркете в одной из деревень в австрийской федеральной земле Тироль.

В результате были ранены девять человек. Жизни пострадавших находятся вне опасности.

По предварительным данным, взрыв и последующий пожар произошли после того, как рабочий повредил газовую трубу, сообщает Tiroler Tageszeitung. На месте случившегося работают аварийные службы.

Ранее во Франции во время заполнения взорвался бак с хлором, пострадали восемь человек, писал News.ru.

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