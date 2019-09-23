https://static.news.ru/photo/f5255f4e-ddf5-11e9-8e47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Libor Sojka/CTK/Global Look Press

Взрыв прогремел в супермаркете в одной из деревень в австрийской федеральной земле Тироль.

В результате были ранены девять человек. Жизни пострадавших находятся вне опасности.

Neun Verletzte bei Explosion im Tiroler St. Jodok: https://t.co/kaDdZx9ifK — DER STANDARD (@derStandardat) September 23, 2019

По предварительным данным, взрыв и последующий пожар произошли после того, как рабочий повредил газовую трубу, сообщает Tiroler Tageszeitung. На месте случившегося работают аварийные службы.

Österreich: Neun Verletzte bei Explosion in Supermarkt in Tirol https://t.co/Md23xkDZeo pic.twitter.com/f20xmuT8It — Presse- & Mediennews (@Medien_News) September 23, 2019

Ранее во Франции во время заполнения взорвался бак с хлором, пострадали восемь человек, писал News.ru.