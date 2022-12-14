Интимное видео с форвардом сборной Португалии слили в Сеть Девушка форварда сборной Португалии Рамуша выложила в Сеть его интимное видео

Фото: Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto/Global Look Press

Гонсалу Рамуш

Девушка форварда «Бенфики» и сборной Португалии Гонсалу Рамуша опубликовала интимное видео спортсмена в Сети, сообщает Bild. В ролике, распространившемся в интернете, игрок мастурбирует в гостиничном номере.

В социальных сетях появилось видео с изображением суперталанта «Бенфики». На фото: обнаженный Рамос, ублажающий себя в гостиничном номере! — говорится в сообщении.

Сам спортсмен никак не комментировал сложившуюся ситуацию.

На чемпионате мира — 2022 в Катаре Рамуш сыграл в пяти матчах. Спортсмен забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Сборная Португалии не вышла в полуфинал, проиграв Марокко на стадии 1/4 финала.

В 2020 году похожий скандал произошел с российским спортсменом Артемом Дзюбой. В ноябре в интернете появилось видео, на котором футболист занимался мастурбацией. После этого его лишили капитанской повязки в «Зените», а наставник сборной России Станислав Черчесов не вызвал его на ноябрьские матчи национальной команды.