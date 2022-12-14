Девушка форварда «Бенфики» и сборной Португалии Гонсалу Рамуша опубликовала интимное видео спортсмена в Сети, сообщает Bild. В ролике, распространившемся в интернете, игрок мастурбирует в гостиничном номере.
В социальных сетях появилось видео с изображением суперталанта «Бенфики». На фото: обнаженный Рамос, ублажающий себя в гостиничном номере! — говорится в сообщении.
Сам спортсмен никак не комментировал сложившуюся ситуацию.
На чемпионате мира — 2022 в Катаре Рамуш сыграл в пяти матчах. Спортсмен забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Сборная Португалии не вышла в полуфинал, проиграв Марокко на стадии 1/4 финала.
В 2020 году похожий скандал произошел с российским спортсменом Артемом Дзюбой. В ноябре в интернете появилось видео, на котором футболист занимался мастурбацией. После этого его лишили капитанской повязки в «Зените», а наставник сборной России Станислав Черчесов не вызвал его на ноябрьские матчи национальной команды.