Девочка повесила объявление о канале в YоuТubе и проснулась популярной

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Десятилетняя девочка Виталина из украинского села Зымна Вода может стать рекордсменом по скорости «раскрутки» канала в YouTube без привлечения каких бы то ни было финансовых ресурсов. На её аккаунт подписались уже 34 тысячи пользователей, а всего несколько дней назад было только 13 человек.

Причём, до этого школьница уже восемь месяцев вместе с братом заливала на видеохостинг разные видео. Канал посвящён жизни животных, которые живут дома и на участке. Это меланхолично-ленивая кошка Пушинка, попугай с характерным именем Кеша, весёлый и игривый пёс Цуцик, а ещё куры, рыбки и прочая живность.

Затея девочки была проста. Она написала от руки рекламу своего канала и повесила объявление на столб. Его заметила и выложила в своём аккаунте одна из пользовательниц Тwittеr. Пост нашёл отклик, и на школьницу начали подписываться новые поклонники. Просмотры тоже пошли вверх. Каждый ролик посмотрели от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч.

По словам мамы Виталины, канал девочка создала ещё пару лет назад. Но поначалу ltnb просто снимали ролики. А иногда наряжали и причесывали кур.

Ребёнку такой стремительный рост популярности пришёлся по душе. Но мама обеспокоена: теперь её дочь постоянно отвлекается от домашних дел, так как постоянно читает комментарии и поздно ложится спать.

Ранее, как писал NEWS.ru, блогер российского происхождения Виталий Здоровецкий ради пиара своих аккаунтов в соцсетях выбежал на поле во время финального матча чемпионата Национальной футбольной лиги США.