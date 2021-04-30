Девочка подала на школу в суд из-за призыва носить маску

https://static.news.ru/photo/35ce2f46-4b95-11ea-9d9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

В суд на собственную школу подала 12-летняя жительница Великобритании. Девочку не устроило, что в учебном заведении её призывают носить маску для профилактики коронавируса. Об этом пишет Daily Star.

Школьницу возмутили правила одного из учебных заведений в городе Шеффилд графства Саут-Йоркшир. Она заявила, что не собирается носить маску на уроках.

При этом в школе сообщили, что политика учреждения не принуждает, а лишь рекомендует надевать маски с целью профилактики распространения коронавируса. Так, с августа 2020 года в школе заболели 120 преподавателей.

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