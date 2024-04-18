«Детские забавы»: генерал ВСУ раскрыл истинное положение дел в Часовом Яре Генерал Кривонос: под Часовым Яром у ВСУ не осталось ни людей, ни техники

У ВСУ под Часовым Яром не хватает ни людей, ни техники, ни правильно организованной работы разведки, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос. По его словам, которые приводит ТАСС, положение военнослужащих Украины на данном участке фронта из-за этого является крайне тяжелом.

Парни, которые прошли бои под Работиным и в Бахмуте, в Авдеевке, говорят, что это все были детские забавы по сравнению с тем, что происходит сейчас в Часовом Яре. И они задают вопросы: «Где люди, где оружие, где правильным образом организованная разведка?» — говорит офицер.

Аналитик корпорации RAND Брайден Сперлинг считает, что российские силы в скором времени смогут полностью обрушить фронт ВСУ. По его мнению, для этого сложились самый благоприятные условия. Сейчас для Киева складывается все более отчаянная ситуация, поскольку армия России значительно превосходит ВСУ по огневой мощи. Аналитик также указал на острый дефицит на Украине систем ПВО и на медлительность союзников Киева по оказанию помощи.

В Минобороны России тем временем сообщили об уничтожении пункт управления оперативного командования ВСУ «Север». Также во время ударов в течение последних суток поражены две пусковые установки с радиолокатором подсвета и наведения ЗРК С-300, склады с оружием и топливом противника.