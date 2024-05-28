На Украине стали продавать слюнявчики с принтами «Азова» и цитатой про ад

Фото: Сергей Пeтров/NEWS.ru

В украинских интернет-магазинах стали продавать детскую одежду и слюнявчики с принтами, связанными с полком «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает «Российская газета». Также есть принты с картой Украины и подписью Я «Азов», а также с оккультным символом «Черное солнце» и нецензурными высказываниями, например с подписью — «В раю бесспорно, хорошо, но в аду у меня больше друзей».

Как выяснилось, один из магазинов предлагает минимум восемь различных видов слюнявчиков с эмблемой полка, гербом добровольческих батальонов и другими символами. В магазине также предлагается возможность заказать детскую одежду с собственным дизайном, включая символику различных военных отрядов ВСУ и оскорбительные высказывания в адрес России.

Ранее украинская делегация на музыкальном конкурсе «Евровидение» была оштрафована за футболку с провокационной надписью о Вооруженных силах Украины. Делегация показала надпись, когда на них попала камера.

По правилам конкурса «Евровидение» запрещены любые принты с надписями и брендировка. Однако, несмотря на проверку охраной, украинская делегация смогла скрыть провокационные надписи под другой одеждой.