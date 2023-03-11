Дети подорвали себя гранатой в Запорожье В подконтрольном Киеву Запорожье дети были ранены при взрыве найденной гранаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подконтрольной Киеву части Запорожской области двое детей получили ранения при детонации гранаты, найденной ими на улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в регионе.

Сегодня в одном из частных домов села Новоивановка Запорожского района в результате детонации взрывоопасного предмета телесные повреждения разной степени тяжести получили двое мальчиков, 2012 и 2019 годов рождения, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, дети нашли гранату на улице и принесли ее домой, где стали с ней играть, в результате чего оружие сдетонировало. Пострадавшие с повреждениями разной степени тяжести были госпитализированы. После осмотра врачей трехлетнего ребенка отправили домой, а старший мальчик был оставлен в больнице.

Предварительно установлено, что предметом детских игр оказалась противотанковая кумулятивная граната РКГ-3.

Ранее сообщалось, что 8 Марта нескольким жительницам Липецка подарили цветы с муляжами гранат Ф-1. К подаркам были приложены записки с угрозами, всего их получили пять женщин в разных районах города. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.