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Частный детектив из Германии Йозеф Реш, занимавшийся расследованием крушения малайзийского Boeing 777, предложил вознаграждение в размере €1,3 млн грабителям, которые сумели вынести антикварные украшения и драгоценные камни из сокровищницы «Зелёный свод» в Дрездене.

Сыщик пояснил, что деньги предоставил пожелавший остаться неизвестным для широкой публики меценат. По словам Реша, этот человек не заинтересован в поимке преступников, а лишь хочет вернуть украденные драгоценности, чтобы те вернулись в сокровищницу.

Детектив отметил, что сумма в €1,3 млн собрана купюрами разного номинала, в том числе мелкими, чтобы их можно было сразу же использовать, а не менять в банке. Реш подчеркнул, что деньги не меченые, часть из них обёрнута в оригинальную упаковку Немецкого федерального банка.

Как писал NEWS.ru, ограбление сокровищницы в Дрездене было совершено в конце ноября. Полиция федеральной земли Саксония распространила кадры проникновения неизвестных в «Зелёный свод». Преступник не смог сразу разбить стекло витрины с ювелирными изделиями. Добычей грабителей стали около сотни предметов из трёх драгоценных гарнитуров. Директор музея Дирк Синдрам сравнил ограбление учреждения с фильмом «Миссия невыполнима».