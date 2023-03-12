Детей принца Гарри и Меган Маркл не позвали на коронацию дедушки Telegraph: дети принца Гарри и Меган Маркл не приглашены на коронацию Карла III

Фото: Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл

Дети принца Гарри и Мегаy Маркл не получили приглашения на коронацию их дедушки, короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает газета Telegraph. Мероприятие запланировано на 6 мая.

Дети герцога и герцогини Сассекских, принц Арчи и принцесса Лилибет, в настоящее время не приглашены на коронацию, — говорится в публикации.

На сайте Букингемского дворца указано, что трехлетний сын Гарри и Меган Арчи занимает шестое место в списке наследников британского престола, а его сестра Лилибет — седьмое.

Ранее газета Express со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл включены в список приглашенных на коронацию короля Карла III. Собеседник издания добавил, что мероприятие планируется организовать таким образом, чтобы у Гарри было как можно меньше возможностей встретиться на публике со своим братом Уильямом.

Также сообщалось, что Букингемский дворец намерен официально называть жену короля Великобритании Карла III Камиллу королевой, а не королевой-консортом. По данным СМИ, новый титул она получит после коронации супруга.