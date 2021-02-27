Детали тайной беседы принца Гарри и Елизаветы II попали в Интернет

https://static.news.ru/photo/fdf7e02a-78e9-11eb-9661-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подробности тайной телефонной беседы английской королевы Елизаветы II и герцога Сассекского принца Гарри, решившего со своей женой Меган Маркл отказаться от обязанностей, связанных с семьёй монарха, попали в Сеть, заявили британские журналисты со ссылкой на источники. По их словам, разговор состоялся незадолго до нашумевшего интервью пары в шоу американской телеведущей Опры Уинфри.

По информации портала Daily Mirror, общение Елизаветы II и внука носило «дружественный и гармоничный» характер. Её высочество поведала о своей радости в связи с тем, что принц Гарри счастлив с Меган после переезда в Соединённые Штаты Америки. Королева верила, что желает родственнику только блага. При этом она призвала его «помнить о ценностях семейства».

Что касается принца Гарри, то он подчеркнул, что отлично помнит о своём долге перед Лондоном. Герцог Сассекский также пообещал, что никогда не позволит себе бросить тень на корону. Относительно сложения с себя обязанностей супруг Меган Маркл заявил, что «наконец-то чувствует себя свободным». Несмотря на постоянные скандалы, возникающие из-за поведения принца Гарри и его возлюбленной в последнее время, Елизавета II дала понять, что не злится на внука.

Накануне принц дал интервью ведущему The Late Late Show на телеканале CBS Джеймсу Кордену, причём беседа проходила во время поездки на двухэтажном автобусе по Лос-Анджелесу. Журналист спросил внука королевы Елизаветы II, как он понял, что Маркл «его единственная». Принц Гарри признался, что их отношения развивались стремительно и уже на втором свидании он был влюблён в будущую супругу. По словам британца, вторая встреча стала моментом, когда он понял — «это нечто особенное».

Ранее NEWS.ru сообщал, что «оскорбительное и неуважительное» поведение принца Гарри в адрес королевы Великобритании Елизаветы II шокировало и очень расстроило его брата, принца Уильяма. Об этом рассказали инсайдеры из окружения одного из наследников престола. 19 февраля Букингемский дворец от имени королевы опубликовал сообщение о том, что герцоги Сассекские официально отказались выполнять обязанности монархов и не будут в дальнейшем служить обществу.