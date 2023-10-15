Десятки тысяч украинцев пытались нелегально выехать из страны Погранслужба: 22 тысячи украинцев задержали за попытки незаконно покинуть страну

Фото: dpsu.gov.ua

С февраля 2022 года свыше 22 тысяч граждан Украины были задержаны за попытки нелегальным путем выехать из страны, заявил в эфире всеукраинского телемарафона представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, которые приводит РИА Новости, пограничники ежедневно задерживают около 20–30 человек.

За время военного положения на зеленом участке границы задержано около 15,8 тысячи человек, пытавшихся пересечь линию границы. Еще 6,8 тысячи человек выявлено в пунктах пропуска, когда пытались выехать по поддельным документам. Каждые сутки пограничники задерживают 20–30 человек, пытающихся незаконно пересечь границу, — уточнил Демченко.

Он также сообщил, что с февраля прошлого года было обнаружено 280 преступных групп. По словам Демченко, они содействовали незаконным выездам с Украины.

Режим военного положения на Украине ввели 24 февраля 2022 года. Спустя сутки президент Владимир Зеленский отдал приказ о всеобщей мобилизации. С этого момента мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, пока действует особый режим.

Ранее польская полиция задержала двух граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов. Инцидент произошел в городе Сейны на северо-востоке Польши. Правоохранители остановили два автомобиля с латвийскими номерами, которыми управляли украинцы, для проверки документов. В ходе досмотра машин они обнаружили 20 нелегалов из Египта, Индии, Ирака, Йемена, Пакистана и Сомали. Полицейские установили, что украинцы везли их из Латвии в Германию. Теперь украинцам грозит до восьми лет тюремного заключения.