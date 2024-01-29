Десятки тысяч украинцев оставят без света На Украине начали отключать гражданам электричество из-за общего долга в $16 млн

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гражданам Украины, которые имеют задолженность по счетам за электроэнергию, начали отключать свет, сообщила пресс-служба компании Yasno, входящая в национальный энергохолдинг ДТЭК. Отключение электричества может затронуть десятки тысяч жителей Киева и Днепропетровской области, передают «Украинские новости».

Yasno, как поставщик предоставляет заявки на отключение операторам системы распределения, которые непосредственно выполняют технические работы. Заявки предоставлены, операторы с 29 января начали проводить отключения в Киеве и Днепропетровской области, — говорится в сообщении компании.

До этого представители Yasno сообщали, что под отключения электричества попадут 46 тысяч человек в Днепропетровской области и 28 тысяч — в Киеве. Совокупный долг жителей двух субъектов превысил $16 млн.

Ранее национальная компания «Укрэнерго» обратилась к жителям страны с просьбой экономить свет из-за роста потребления электроэнергии. После новогодних праздников уровень расхода электричества превысил показатели на 13,4%. Одной из причин роста потребления электроэнергии называли похолодание во всех областях Украины.