Десятки тысяч людей вышли в центр Рима на акцию протеста В центре Рима прошла антиправительственная акция с участием 50 тысяч человек

Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рим, Италия

Жители Рима собрались на антиправительственную манифестацию, которая организована основной оппозиционной Демократической партией, сообщает ТАСС. Организаторы протеста заявили об участии 50 тысяч человек. Акция проходит в центре города на площади Пьяцца дель Пополо.

Участники протеста выступают против правительственной социальной и экономической политики, а также проекта конституционной реформы о прямых выборах президента, которая была предложена правящей правоцентристской коалицией. Противники этой инициативы считают, что она снизит влияние парламента и ущемит прерогативы президента. Митинг открыл мэр Рима Роберто Гуальтьери, который представляет Демпартию.

Протестующие также выкрикивают лозунги о требовании мира на Украине и Ближнем Востоке. Демпартия требует организовать защиту мирных жителей сектора Газа и освободить израильских заложников палестинской группировки ХАМАС.

Ранее в центре Афин прошел массовый митинг с участием 3000–4000 человек. Участники акции выступили в поддержку палестинского народа и осудили атаки Израиля по сектору Газа. Манифестация была организована у стен парламента членами Коммунистической партии Греции и профсоюзом Всегреческий боевой фронт.