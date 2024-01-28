Десятки тысяч людей вышли на акцию протеста в Дюссельдорфе В Дюссельдорфе сто тысяч человек протестуют против правого экстремизма

Фото: Maik Meyer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Примерно 100 тысяч человек вышли на акцию протеста против правого экстремизма и оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Дюссельдорфе, сообщили в пресс-службе городской полиции. Участники акции использовали пиротехнику.

На пике мероприятия полиция оценила количество участников примерно в 100 тысяч человек... Регистрировались лишь единичные нарушения законов о собраниях, включая использование пиротехники, — сообщили в полиции.

Отмечается, что проведение акции привело к значительным сбоям в транспортной системе города. Серьезные помехи создавались как общественному, так и частному транспорту. Общая продолжительность мероприятия составила почти пять часов. Глава полиции Дюссельдорфа подчеркнул, что протест прошел мирно и без происшествий.

Акции против правого экстремизма также прошли в нескольких других городах Германии. В частности, в Аахене участвовали около 20 тысяч человек, в Оснабрюке — 25 тысяч, в Киле — 11,5 тысячи.

Ранее бывший председатель бундестага Вольфганг Тирзе призвал признать экстремистской и запретить правую оппозиционную партию «Альтернатива для Германии». По его словам, правительству ФРГ стоит обратить внимание на то, что фракцию признали правоэкстремистской сразу в трех федеральных землях страны. Тирзе посоветовал правительству тщательно продумать этот вопрос, поскольку процесс запрета может занять много времени — возможно, годы, которые партия использует в своих целях, усилив пропаганду и выставив себя жертвой.