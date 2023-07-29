Десятки радикалов покинули ФРГ для участия в боевых действиях на Украине Welt: свыше 30 радикалов из ФРГ покинули страну для участия в боевых действиях на Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Десятки радикалов покинули Германию, чтобы принять участие в боевых действиях на Украине, пишет издание Welt со ссылкой на Министерство внутренних дел ФРГ. По данным ведомства, 61 гражданин, выехавший на Украину, имел связь с «экстремизмом или политически мотивированной преступностью».

Издание отмечает, что 39 из них планируют принять участие в боевых действиях. Среди них есть как пророссийски, так и проукраински настроенные граждане. По данным МВД Германии, 27 из них поддерживают РФ и лишь 12 — Украину.

Ранее военный эксперт Владимир Прохватилов предложил позволить добровольцам из Северной Кореи принять участие в специальной операции, если они изъявят такое желание. Он подчеркнул, что республика обладает высококлассным оружием. Кроме того, северокорейские солдаты отличаются высокой дисциплиной и стремлением нанести поражение США.

При этом кореевед Ким Ен Ун считает, что на сегодняшний день нет никакой необходимости в участии Северной Кореи в боевых действиях. Он выразил уверенность, что Россия может добиться выполнения всех целей специальной военной операции без помощи республики.