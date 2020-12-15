Десятки полицейских пострадали во время акции протеста в Киеве

https://static.news.ru/photo/1cf3af34-3ee0-11eb-b493-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Порядка 40 сотрудников полиции пострадали в ходе столкновений с участниками акции протеста предпринимателей в украинской столице.

Большинство силовиков получили ожоги глаз. Один из них потерял сознание от удара по голове.

Травмы получили и несколько демонстрантов, но точных данных о количестве пострадавших среди них нет. На месте акции работают медики, сообщает ТАСС.

Столкновения между протестующими предпринимателями и силовиками начались, когда участники акции попытались поставить палатки напротив здания Верховной рады. Полицейские начали их отбирать. При этом они использовали перцовый газ. В ответ некоторые протестующие бросали в силовиков палки и дымовые шашки.

Как писал NEWS.ru, предприниматели протестуют против решения властей ввести локдаун, а также закона, обязывающего представителей малого бизнеса устанавливать кассовые аппараты. Акция организована украинским движением предпринимателей «SaveФОП». Митингующие намерены продолжать её до полного выполнения их требований.

Украинские власти продлили режим чрезвычайной ситуации в стране до 28 февраля. В период с 8 по 24 января 2021 года будут усилены карантинные меры — приостановят работу все развлекательные и культурные учреждения, рынки, школы, вузы.