Десятки полицейских пострадали на первомайских демонстрациях в Берлине

https://static.news.ru/photo/b68d6b3c-ab53-11eb-887f-96000091f725_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Берлинская полиция задержала не меньше 354 человек на первомайских демонстрациях, 93 сотрудника правоохранительных органов получили травмы в ходе столкновений с активистами. Об этом рассказал сенатор города по внутренним делам Андреас Гайзель, передаёт РИА Новости.

Эту информацию подтвердили в полиции города. Там пообещали опубликовать подробный отчёт о произошедшем.

1 мая в немецкой столице прошло больше 20 митингов и демонстраций. Часть из них была посвящена Дню труда, другие — ограничениям, введённым из-за коронавируса. Столкновения произошли на мероприятии, начавшемся на площади Висмарплатц. Акция не была согласована с местными властями, но её участники провели митинг и концерт.

После этого они вышли на шествие по заранее спланированному маршруту с криками «Нет капиталистам». Их сопровождали полицейские, которые перекрыли проезжую часть.

В ходе шествия активисты жгли файеры и петарды, но силовики не реагировали на это, пишет «Интерфакс».

Ближе к концу шествия начались стычки с правоохранительными органами. Полицейских начали называть «фараонами» и обвинять в провокациях, а в одном месте активисты сидели на крыше микроавтобуса, курили и сбрасывали пепел на силовиков.

В конечной точке маршрута на улице Варшауэр штрасе манифестанты начали бросать в полицейских камни и бутылки. Там произошло большинство задержаний. Председатель берлинского сената Андреас Гайзельрассказывал, что стратегия полиции предполагала «коммуникацию со всеми, кто к ней готов», а также быстрые действия в отношении агрессоров.

Всего в городе в день акции дежурило больше пяти тысяч полицейских.

На аналогичных акциях во Франции силовики арестовали 56 человек, большинство из которых — в Париже. В стране в первомайских акциях, по разным данным, участвовали от 106 до 170 тысяч человек, из них от 17 до 25 тысяч — в Париже. Во время манифестаций в столице пострадали трое полицейских и 21 участник акций.

Все пострадавшие являются сотрудниками профсоюзного объединения Всеобщая конфедерация труда (ВКТ). Они занимались обеспечением порядка в ходе манифестаций. В Париже на них напала группа хулиганов, при этом полиция в стычку вмешиваться не стала.