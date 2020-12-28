Десятки поездов задержали в Германии из-за скорбящего лебедя

https://static.news.ru/photo/7e49cb06-499e-11eb-9f48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lokführer/facebook.com

Скорбящий о гибели партнёра лебедь стал причиной задержки поездов на высокоскоростной дороге между Касселем и Геттингеном в Германии.

Две птицы залетели на железнодорожные пути, одна из них, как предполагается, погибла от удара током контактной сети. Второй лебедь остался сидеть у тела — все попытки увести его оказались безуспешными.

Скорбящую птицу смогли поднять только пожарные при помощи специального оборудования. Спасательная операция заняла 50 минут, в течение которых были задержаны 23 поезда. Лебедь был отпущен в реку Фульда, передаёт MK.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что жители села Степной Дворец на берегу Байкала в Бурятии помогли лебедю, который не смог улететь на юг из-за травмы крыла и зимой погиб бы от холода, недоедания или от лап хищников. Сельчане обратили внимание на птицу, когда она осталась в полном одиночестве: все другие представители её вида улетели зимовать на юг. После того как вода в озере, где обитал лебедь, начала замерзать, местные жители решили помочь птице и вызвали специалистов.