Десятки пациентов из одной больницы скончались за три дня В Румынии скончались 20 пациентов из-за ошибки врачей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Румынии начались слушания по делу о гибели двух десятков пациентов всего за три дня в больнице святого Пантелеймона, передает HotNews. Сторона обвинения настаивает, что причиной смертей в отделении реанимации стала врачебная ошибка, связанная с дозировками препаратов.

Прокуратура суда Бухареста возбудила уголовное дело по факту убийства. Источник сообщил, что в период с 4 по 7 апреля в отделении реанимации больницы имени святого Пантелеймона умерло 20 человек. Смерть наступила из-за снижения дозы норадреналина, — сообщает издание.

Расследование под контроль взяла прокуратура, начат масштабный опрос медицинских сотрудников. В самой больнице подтвердили факт смертей, однако призвали не делать преждевременных выводов. Руководство медучреждения также сообщило о собственном расследовании, разбирается в случившемся и Минздрав Румынии.

Ранее в Великобритании девочка лишилась рук и ног из-за врачебной ошибки, неверно назначенное лечение привело к развитию сепсиса и ампутации. Девочка жаловалась на высокую температуру, боль в ногах, сонливость и тошноту. Врачи дали ей парацетамол и отправили домой. Однако несколько часов спустя родители вновь привезли девочку в больницу с сыпью и лихорадкой.