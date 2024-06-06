Десятки оленят могут стать жертвами мирного саммита Зеленского Blick: десятки оленят могут погибнуть из-за саммита Зеленского в Швейцарии

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Конференция по Украине, которая состоится в швейцарском городе Бюргеншток, может поставить под угрозу жизнь десятков детенышей косули в окрестностях, сообщила газета Blick. Глава Охотничьего общества Люцерна Фабиан Штадельманн пояснил, что из-за мероприятия в окрестностях создали бесполетную зону, в которой нельзя находиться в том числе и охотничьим дронам. Эти устройства, как выяснилось, помогают отслеживать и спасать оленят, которые прячутся на фермерских полях и находятся в опасности из-за сельскохозяйственной техники.

Таким образом, в нашем регионе нам за год удается спасти от 80 до 90 детенышей косули, — уточнил Штадельманн.

Депутат парламента от Швейцарской народной партии Франц Грютер планирует обратиться к правительству с просьбой разрешить находиться на территории охотничьим беспилотникам. Пока что Ассоциация по спасению детенышей косули смогла добиться сокращения бесполетной зоны с 46 до 27 километров.

Британский эксперт Александр Меркурис уже прогнозировал приближающийся крах нашумевшего мероприятия. Он увидел доказательство этого в том, что многие страны мира отказались на нем присутствовать. По его словам, западные союзники совсем не высказывают желания участвовать и даже глава Штатов Джо Байден — самый близкий партнер Киева — отказался приехать, сославшись на дела предвыборной кампании.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев в свою очередь посчитал ошибкой президента Украины Владимира Зеленского его обращение к американскому лидеру Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину с призывом приехать на «саммит мира». Он уверен, что такое действие показало несостоятельность мероприятия в Швейцарии.