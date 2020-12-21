Десятки ковид-диссидентов задержали во время акции протеста в Лондоне

https://static.news.ru/photo/ec175d18-42c5-11eb-a1e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Густаво Вальенте/РИА Новости

В Лондоне полиция задержала 29 человек во время акции протеста ковид-диссидентов. Нескольким из них предъявлены обвинения.

Демонстрация проходила на Парламентской площади. Всего в ней принимали участие примерно 150 человек. В ходе столкновений протестующих с полицией пятеро стражей порядка пострадали, однако серьёзных ранений никто не получил.

Троим задержанным предъявили обвинения в нарушении закона об охране общественного здоровья и нападении на сотрудников экстренных служб. Остальные были оштрафованы. Кроме того, полицейские выписали штрафы ещё нескольким протестующим, которых не стали задерживать, сообщает РИА Новости.

Некоторое время назад стало известно, что в стране выявлена новая мутация коронавируса, которая может распространяться гораздо быстрее, чем предыдущие штаммы. Специалисты не исключают, что она может стать доминирующей. Кроме того, допускается вероятность, что на новый штамм не подействуют существующие вакцины.

Британские власти отменили рождественские послабления и ввели дополнительные ограничения. Нидерланды и Италия временно приостановили авиасообщение с Великобританией. Их примеру собираются последовать Бельгия, Германия и Израиль.

Ранее NEWS.ru писал, что британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок предложил согражданам представить, что они уже заражены коронавирусом, и вести себя соответствующим образом. По его мнению, только так можно остановить распространение новой разновидности инфекции.