https://static.news.ru/photo/1ed4a8bc-5967-11ea-b10d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Польше с подозрением на коронавирус госпитализированы 47 человек. Ещё 55 находятся на домашнем карантине. Об этом заявил глава польского Минздрава Лукаш Шумовский.

Министр также добавил, что более полутора тысяч жителей страны находятся под наблюдением медиков без карантина. При этом он отметил, что на сегодняшний день подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Польше пока нет.

Чиновник не исключил, что ситуация может измениться в худшую сторону в ближайшие дни, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Шумовский причислил к переносчикам коронавируса домашних животных. В частности, по его словам, распространителями болезни могут быть кошки.