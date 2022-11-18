Десять россиян получили разрешение на въезд на Украину

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинское издание «Громадське» со ссылкой на МИД страны сообщило, что Украина разрешила въезд в страну только 10 россиянам после введения визового режима. Киев ввел визовый режим четыре месяца назад, визы 10 россиянам оформили зарубежные дипучреждения Украины.

Издание не уточняет, кому именно из россиян был разрешен въезд в страну. Визовый режим начал действовать с 1 июля. По сообщению украинских властей, его цель — это противодействие угрозам нацбезопасности. Решение было принято по инициативе президента Владимира Зеленского. Москва в ответ указала, что в условиях разрыва дипотношений это решение реализовать невозможно.

Ранее указом президента России разрешен безвизовый въезд для граждан Украины с 1 января 2023 года. Как уточняется в пояснительной записке к документу, прекращение контактов между гражданами двух стран затронет прежде всего рядовых украинцев, включая беженцев, и нанесет ущерб поддержанию родственных связей.