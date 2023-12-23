Десять против одного: почему ВСУ терпят поражения под Купянском и Бахмутом Генерал Кривонос рассказал о «дикой» нехватке снарядов у ВСУ

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Российские войска перехватили инициативу и теснят противника на Купянском и Артемовском направлениях, заявил генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос. В чем причины поражений ВСУ, что происходит в районе Купянска, как продвинулись российские силы под Бахмутом, что говорит Кривонос о новом контрнаступлении Украины?

Как идут бои под Купянском

В эфире украинского телеканала Кривонос заявил, что его беспокоит ситуация в Харьковской области: ВС РФ перехватили инициативу и идут вперед, поскольку у ВСУ не хватает ни людей, ни снарядов.

«Ситуация заключается в том, что у нас большая потребность в боеприпасах и, к сожалению, на один украинский снаряд русские отвечают где-то на уровне десяти, а на определенных участках и больше. У нас дикий снарядный голод», — пожаловался украинский генерал.

Канал «Сводки и аналитика СВО» сообщил, что 23 декабря на Купянском направлении ВС РФ перешли к штурму Синьковки. Южнее идут активные боевые действия между Кременной и Ямполем. Сообщения о нехватке у ВСУ живой силы подтвердили военные источники в блоге украинского журналиста Юрия Бутусова.

«Мы их тут сейчас сдерживаем из последних сил. На позиции выходят заведующие киноклубами (есть такие), водители, техники, ремонтники. Врачам запрещено лечить боевые травмы, кроме огнестрельных и осколочных ран и черепно-мозговых травм. Если ничего не изменится, не знаю, как скоро начнутся бои за Купянск, но до городской черты от линии боевого соприкосновения менее 7 км», — написал в комментариях пользователь Михаил Шинкаренко.

К югу в районе Ямполовки ВСУ отступили за две недели больше чем на 3 км, пишет Telegram-канал «Синяя борода Z». Туда, в район населенного пункта Терны, перебрасывают силы 95-й ОДШБр ВСУ из-под Купянска.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: МО Украины

Что происходит на Бахмутском направлении

Севернее Бахмута (Артемовска) российские войска смогли войти в населенный пункт Богдановка и закрепиться в северной его части. Эту информацию подтвердили российские и украинские источники в Telegram. Кроме того, под контроль ВС РФ перешли территории автодрома «Бахмутский шлях» и молочной фермы к западу от Хромово. Отмечается продвижение на глубину до 1,5 км, пишет Telegram-канал «Z кейс».

К югу от города продолжается окружение укрепрайона ВСУ на господствующих высотах у Клещеевки.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Будет ли новое контрнаступление ВСУ

Генерал Кривонос в разговоре с украинскими журналистами исключил возможность нового контрнаступления ВСУ.

«Все очень просто: о каком наступлении сейчас можно говорить, когда они мощно разрушают наши передовые окопы, пункты управления, используя управляемые авиационные бомбы? Мощно! И наша ПВО, которая есть на фронте, не достает за 40–60 километров, откуда их запускают, до этих самолетов», — объяснил Кривонос.

Он рассказал, что фронтовые средства ПВО у украинских военных бьют на расстояние до 7 км. В результате они не могут достать даже до российских вертолетов, которые наносят удары по бронетехнике с большего расстояния.

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