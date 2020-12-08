«Дешёвые развитые рабы»: депутат Рады оценил отношение МВФ к украинцам

https://static.news.ru/photo/6addc236-39d9-11eb-aa50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Trutschel/ photothek.de/Global look Press

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал несправедливым отношение Международного валютного фонда (МВФ) к украинцам.

В частности, парламентарий раскритиковал условия помощи Украине со стороны международных финансовых организаций. Рабинович назвал их завоевателями и обвинил в том, что они «убили экономику» Украины под видом помощи.

Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, <...> дешёвые развитые рабы, — цитирует РИА Новости депутата.

По мнению Рабиновича, МВФ из страны необходимо «выгнать».

Ранее бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за невыгодное для страны сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). По её словам, международные организации при других президентах никогда так часто не унижали Украину. Лукаш напомнила, что год назад Зеленский рассказал о договорах с МВФ и Всемирным банком, которые обещали Киеву кредит на $10 млрд. Киев получил только $2,1 млрд, писал NEWS.ru.