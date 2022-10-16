«Держим позиции»: Зеленский рассказал о тяжелом положении ВСУ в Артемовске

Фото: Соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о тяжелом положении ВСУ в окрестностях Артемовска (Бахмут) в Донбассе. По словам главы государства, ситуация не меняется в течение нескольких дней. Сообщение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

Продолжаются активные действия на разных участках фронта. Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях. Самое тяжелое — Бахмутское направление, как и в предыдущие дни, держим позиции, — рассказал украинский лидер.

В минувший четверг, 13 октября, в штабе территориальной обороны ДНР заявили о взятии под контроль Опытного и Иванграда. Эти населенные пункты находятся примерно в шести километрах от Артемовска.

Артемовск (Бахмут) находится на контролируемой властями Украины территории Донецкой области, он является важным транспортным узлом.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы России прорвали оборону ВСУ около города Артемовска. По информации канала, украинские военные отступили вглубь города и пытаются удержать позиции. Минобороны России не подтверждало эту информацию.

В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные добровольно сдают позиции на Артемовском направлении, ситуация в этом районе продолжает улучшаться. По его словам, силы республики занимают новые позиции, тогда как ВСУ сдает их, не имея для удержания достаточно сил или резервов.