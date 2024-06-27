«Держат в уме»: в США рассказали о решении Польши по поводу России AP: Польша запустила «каникулы с армией» для подготовки конфликта с Россией

Фото: Jakob Ratz/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВС Польши предлагают гражданам летнюю программу «Каникулы с армией» по добровольной военной подготовке на случай возможного конфликта с Россией, сообщает агентство Associated Press. Там рассказали, что программа включает в себя военную подготовку с выплатой жалованья для граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Обучение проходит летом, а в конце участники дают солдатскую присягу.

Польша держит Россию в уме, проводя «Каникулы с армией» в поисках солдат, — говорится в материале.

Польские власти в результате таких мер надеются увеличить численность 198-тысячную армии для противостояния Москве, уверены журналисты. После окончания программы рекруты могут уйти в запас или продолжить службу в территориальной обороне.

До этого бывший министр обороны и депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Мариуш Блащак призвал польские власти заминировать границу с Россией в районе Калининградской области. Кроме того, он предложил выйти из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин.

Ранее обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич предположил, что возможное расширение украинского конфликта может поспособствовать уничтожению Польши как государства. По его словам, такой исход реален, если Варшава продолжит «играть в американской команде».