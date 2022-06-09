Дерматолог заподозрила СПИД у генсека НАТО Дерматолог Скорогудаева заподозрила СПИД у заболевшего лишаем генсека НАТО Столтенберга

Фото: Alejandro MartÃ�Nez VÃ�Lez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

У заболевшего опоясывающим лишаем генсека НАТО Йенса Столтенберга могут быть проблемы с иммунитетом и не исключён СПИД, заявила радиостанции «Говорит Москва» кандидат медицинских наук, врач-дерматолог и эндокринолог Ирина Скорогудаева. По её словам, если у политика его диагностировали не первый раз, это может быть свидетельством иммунопатологических процессов.

Болезнь не столько опасна, сколько может говорить о не очень хороших прогнозах. Человек достаточно здоровый может болеть герпесом зостер (опоясывающим лишаём — NEWS.ru) один раз. Это неприятное заболевание вирусной природы, если второй раз возникает такое заболевание, то это говорит о выраженной иммунодепрессии, здесь в подозрении даже СПИД, то есть какие-то тяжёлые иммуносупрессивные состояния, которые могут давать повторные прецеденты заболевания, — заявила она.

Опоясывающий лишай стал причиной отмены визита Столтенберга в Берлин. Ранее стало известно, что руководитель Альянса неожиданно и без объяснения причин решил отменить свою поездку в столицу Германии, где у него была запланирована встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков заявил, что обнаруженный у Столтенберга опоясывающий лишай мог появиться после перенесенной ветряной оспы или коронавируса. По словам специалиста, если иммунитета у человека недостаточно, то ветряная оспа, как любой герпис, сидит в организме пожизненно.