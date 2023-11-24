Дерипаска предрек Германии выход на паперть с протянутой рукой Дерипаска: скачок цен на энергоносители ставит экономику Германии на паперть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Из-за скачка затрат бизнеса и рядовых немцев на электроэнергию и газ Германия в скором времени может оказаться «на паперти с протянутой рукой», сообщил российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале. Он добавил, что субсидии и выпуск долговых бумаг до «добра точно не доведут».

Скачок затрат у немецкого бизнеса и рядовых немцев на электроэнергию и газ ставит некогда цветущую главную европейскую экономику на паперть с протянутой рукой, и дефицит, субсидии и выпуск долговых бумаг до добра точно не доведут, — написал он.

Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) ранее призвала к отставке правительства страны и досрочным выборам. Поводом стали результаты опроса общественного мнения Forsa, согласно которому две трети немцев считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что падающие рейтинги правящей Социал-демократической партии (СДПГ) и укрепление позиций фракции «Альтернатива для Германии» свидетельствуют о будущем поражении Шольца и его союзников на выборах 2025 года. По его словам, вероятность этого крайне высока.