«Деревня за деревней»: Соскин обвинил главкома ВСУ в сдаче территорий Соскин: главком ВСУ Сырский сдает территории деревня за деревней, фронт рушится

Фото: Администрация Президента Украины

Александр Сырский

Главком ВСУ Александр Сырский сдает территории «деревня за деревней», сообщил на своем YouТube-канале бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он добавил, что для Киева фронт рушится.

Сегодня некоторые говорят, что ничего страшного, фронт еще не прорван, он не рушится. Как это не рушится, если Сырский и Генштаб сдают деревню за деревней? Как же не рушится, когда он рушится? — подчеркнул Соскин.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не справился с задачей по обеспечению мира. Также Соскин призвал отправить на фронт тех, кто принимал закон о мобилизации.

2 мая российские силы взяли под полный контроль населенный пункт Бердычи в ДНР. По данным Минобороны РФ, село находится в пригороде Авдеевки, это была ключевая дорога, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ. В министерстве считают, что взятие населенного пункта позволит ВС РФ продвигаться в сторону Новоселовки Первой и выйти к реке Волчья, где находится одна из ключевых линий обороны украинских сил.

Ранее Сырский назвал ситуации на поле боя «сложной» с «тенденцией к обострению». Он сообщил, что проинформировал об этом союзников на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» и обозначил текущие потребности Украины в оружии.