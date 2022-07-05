Der Spiegel: TikTok разблокировал отрывок из интервью Мельника о Бандере

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Посол Украины в Германии Андрей Мельник

Видеохостинг TikTok разблокировал отрывок из интервью посла Украины в ФРГ Андрея Мельника об «украинском националисте и антисемите» Степане Бандере, передает Der Spiegel. Платформа извинилась за свое решение.

Мы знаем, что не всегда все делаем правильно — это сложная и тонкая область, и мы продолжаем инвестировать в укрепление нашей политики и обеспечение соблюдения наших стратегий, а также в то, что мы делаем в обучение наших команд, — говорится в заявлении TikTok.

Накануне платформа заблокировала отрывок интервью Мельника, объяснив это «нарушением правил сообщества». В нем дипломат сравнил Бандеру с Робин Гудом и назвал неправдой и «русским нарративом» информацию о причастности бандеровцев к массовым убийствам поляков и евреев.

Высказывание Мельника активно критиковалось в Германии, Польше и Израиле. Представители дипведомств указывали на «умаление значения темы холокоста» Мельником.