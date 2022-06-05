Der Spiegel: Россия одержит победу в Донбассе в ближайшие недели

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Российская армия может занять весь Донбасс в ближайшие четыре-пять недель, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на данные службы внешней разведки Германии (BND). На секретных брифингах аналитики из BND утверждали, что территории ДНР и ЛНР могут оказаться полностью под российским контролем уже к августу текущего года.

В ряде секретных брифингов за последние дни аналитики BND отметили, что русские способны каждый день завоевывать небольшие участки территории. BND считает возможным, что российские войска могут взять весь Донбасс под свой контроль к августу, — говорится в сообщении.

Ранее генерал-лейтенант бундесвера в отставке Роланд Катер заявил, что взятие РФ под контроль Донбасса — это вопрос ближайших дней или недель. Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что согласен с такой трактовкой событий, и добавил, что после падения Северодонецка и Лисичанска следует ждать краха ВСУ на фронте.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что ждет вхождения республик Донбасса в состав России в ближайшее время. Он пришел к такому выводу после посещения Луганска и обсуждения вопросов восстановления региона с главой ЛНР Леонидом Пасечником. По словам парламентария, Донбасс — это исторически территория России.